A Chapecoense confirmou há pouco, em nota, a demissão do técnico Guto Ferreira. Ele não resitiu á derrota para o Vitória por 1 a 0 neste domingo, na Arena Condá. Com o resultado o time catarinense caiu para a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Vagner Mancini, que está sem clube, é um dos favoritos ao cargo.

Em sua segunda passagem pela Chapecoense Guto Ferreria teve uma aproveitamento de apenas 33%. Em 13 jogos foram apenas quatro vitória, um empate e oito derrotas.