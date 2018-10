Os últimos dias de outubro são de boas notícias na Chapecoense. Após vencer o América-MG por 1 a 0 no sábado, com gol de Wellington Paulista, nesta segunda-feira o time ganhou dois importantes reforços para os últimos sete confrontos da Série A do Brasileiro. Os volantes Elicarlos e Márcio Araújo, que estavam lesionados, voltaram a treinar com bola e também participaram do coletivo com os reservas no CT da Água Amarela.

Márcio Araújo teve uma entorse no joelho na derrota para o Ceará, há um mês, no dia 30 de setembro. Já Elicarlos sofreu uma lesão na coxa direita na vitória diante do Atlético-MG, na Arena Condá, no dia 6 de outubro. Ambos eram titulares e foram substituídos por Amaral e Barreto. Conforme o andamento nos treinamentos da semana, a dupla pode ser relacionada para a partida contra o Bahia, domingo às 19h, na Fonte Nova.

O único desfalque é o meia Diego Torres, que levou cartão amarelo mesmo sem entrar em campo na partida contra o América-MG. Assim, o técnico Claudinei Oliveira poderá repetir a formação no jogo contra os baianos. Mas há uma possibilidade de Wellington Paulista voltar ao time titular depois da boa atuação de sábado. O meia Osman, que festejou 26 anos nesta segunda, destacou a importância dos três pontos sobre os mineiros.

– É um sentimento muito bom quando ganha. Falei que não poderia ter um resultado adverso, porque não iria ter um aniversário bom. Passei o final de semana com os amigos, com a família e deu para curtir um pouco mais. O mais importante é a vitória, voltar o DNA que a equipe precisa no restante da competição – disse o atleta.

