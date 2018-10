Lesões, cartões e busca pelo melhor time. As razões são diferentes para as constantes trocas no time titular da Chapecoense, mas é inegável que o número de jogadores utilizados pelo técnico Guto Ferreira impressiona. Caso o lateral Marcos Vinícius seja confirmado como titular na lateral direita contra o Vitória, às 11h deste domingo, na Arena Condá, ele será o 27º jogador escalado pelo treinador em 13 jogos.

Para essa partida, que é uma disputa direta contra o Z-4, o técnico terá que fazer três alterações. Além de Eduardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco também está suspenso e deve ser substituído por Alan Ruschel. No meio, o volante Elicarlos sofreu uma lesão na vitória por 1 a 0 diante do Atlético-MG e também é desfalque. Amaral, que já entrou no jogo passado, inicia como titular.

Um dos poucos atletas que atuou em todas as partidas é o goleiro Jandrei. Ele ressalta a importância da partida contra os baianos, que pode ser decisiva para a permanência na elite.

– Com certeza, vamos buscar a vitória, mas, se não der para ganhar, é importante não perder contra um adversário que está na parte de baixo da tabela, pois segura eles e nos mantém na frente. É um jogo importante, pois vai nos trazer mais tranquilidade e confiança – afirmou o goleiro.

Para o zagueiro Douglas, é importante o time manter o mesmo nível de concentração dos jogos contra os times da parte de cima da tabela, contra quem a Chapecoense tem conseguido bons resultados. Já contra os times da segunda metade da tabela, o Verdão tem tropeçado. Por isso, o duelo deste domingo requer muita atenção.

Alteração estratégica

No treinamento que realizou na sexta-feira, o técnico Guto Ferreira sinalizou que pode promover uma mudança tática na Chapecoense. Durante a atividade, Yann Rolim entrou no lugar do argentino Diego Torres, a alteração deve ser mantida para o confronto contra os baianos. Na avaliação de Guto, Torres precisa evoluir na questão tática.

– É difícil um cara que chega no meio da temporada evoluir, um jogador leve, em um campeonato de muito confronto, corpo a corpo. Ele precisa de espaço para jogar. Quando ele tem isso, tira bons passes, uma finalização, alguma coisa diferente. Mas quando você pega equipes com pegada forte, esse espaço fica complicado e ele passa a ter dificuldade. Acho que cada momento é um momento, cabe a gente usar as peças no tabuleiro da melhor forma possível – declarou.

A Chapecoense tem 31 pontos e ocupa a 16ª posição, com um ponto a mais do que o Ceará, que tem um jogo a menos. O Vitória vem logo em seguida, na 18ª posição, com 29 pontos.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Jandrei, Marcos Vinícius, Thyere, Douglas e Alan Ruschel; Amaral, Barreto e Yann Rolim; Doffo, Vinícius e Leandro Pereira. Técnico: Guto Ferreira.

VITÓRIA: Ronaldo, Jeferson, Ramon, Aderllan e Fabiano; Willian Farias, Léo Gomes, Rodrigo Andrade; Lucas Fernandes, Erick e Walter Bou. Técnico: Carpegiani

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Rafael da Silva Alves (trio do RS).

Local: Arena Condá, em Chapecó.

Horário: às 11h deste domingo.