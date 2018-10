Na 18ª colocação, com 31 pontos, a Chapecoense precisa de um voto de confiança do torcedor neste sábado, véspera de eleição, na partida contra o América-MG. Só restam quatro jogos na Arena Condá e, se o time catarinense não vencer em seus domínios, fica quase impossível buscar a recuperação fora de casa, onde não venceu nenhuma vez no campeonato. Dos 31 pontos conquistados, 26 foram em Chapecó e somente cinco fora.

O técnico Claudinei Oliveira, que fará seu primeiro jogo diante do torcedor, abriu o treino de sexta-feira para a torcida. Ele reconhece que a situação é difícil, mas também pede para que o torcedor não deixa de acreditar e de apoiar na reta final da competição nacional.

Quem também recebeu um voto de confiança foi o atacante Wellington Paulista. Depois de quase dois meses afastado do grupo principal, ele foi reintegrado nesta semana. O atleta até treinou entre os titulares, mas a tendência é que comece a partida no banco, podendo ser utilizado durante o jogo.

Para o lateral Bruno Pacheco, é questão de honra manter a Chapecoense na Série A. Ele afirmou que já passou por rebaixamento, o que descreve como uma das piores sensações, pois perde o apetite, o sono e evitar sair nas ruas por causa das críticas. O jogador convocou o torcedor para o duelo que o Verdão precisa vencer de qualquer forma

– Tudo o que vier para nos ajudar é bom, a torcida tem que ficar do nosso lado. Espero que possamos juntos tirar a Chapecoense dessa situação e deixar ela na Série A – destacou.

O América-MG vem de um empate contra o Grêmio, em casa, mas está há sete rodadas sem vencer e nunca derrotou a Chapecoense. São três vitórias do Verdão e dois empates. Ambos os jogos foram pela Série B de 2013. Lugar para onde nenhum deles pretende voltar.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral, Barreto, Canteros e Doffo; Bruno Silva e Leandro Pereira. Técnico: Claudinei Oliveira.

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; Zé Ricardo, Juninho, Gerson Magrão, Giovanni e Mateusinho; Luan. Técnico: Adilson Batista.

ARBITRAGEM: Wilson Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (trio de GO).

DATA E HORA: sábado, às 19h.

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó.

Leia mais notícias sobre a Chapecoense