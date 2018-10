A Chapecoense perdeu para o Vitória por 1 a 0 neste domingo, na Arena Condá, e retornou para a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro após a 29ª rodada. Apesar de jogar bem contra os times da parte de cima da tabela, o Verdão voltou a mostrar dificuldades diante de uma equipe que também luta contra a degola.

O resultado jogou a Chapecoense para a 17ª colocação, com 31 pontos. O time ainda pode perder mais uma posição, já que o Ceará, que tem um ponto a menos, entra em campo nesta segunda-feira para receber o Botafogo. O Rubro-negro baiano, por outro lado, chegou aos 32 pontos e saiu da zona de perigo.

Posse de bola sem eficiência

Apesar de desfalcada, a Chapecoense superou a falta de entrosamento e foi quem mais ficou com a bola nos pés durante a primeira etapa. No entanto, não traduziu isso em oportunidades claras de balançar a rede. O Vitória, apostando nos contra-ataques, foi quem mais levou perigo, com Erick aberto pela esquerda e Lucas Fernandes pela direita.

Foi a dupla do time baiano que abriu o marcador. Aos 37 minutos da primeira etapa, Barreto vacilou no meio-campo e Lucas Fernandes roubou a bola, que acabou nos pés de Erick. Após ter a finalização cortada por Rafael Thyere, o atacante ergueu a bola na área e Lucas Fernandes, livre de marcação, mandou de cabeça: 1 a 0.

Vitória chega mais perto de ampliar

O Rubro-negro chegou muito perto de ampliar aos 15 minutos da segunda etapa. Em cobrança de falta da intermediária, Erick bateu colocado, acertando o travessão. A Chapecoense respondeu três minutos depois. Bruno Silva fez jogada pela direita e cruzou rasteiro para trás. O argentino Doffo apareceu no meio da área, mas, desequilibrado, chutou por cima.

No fim do jogo, o Verdão se jogou todo para o campo ofensivo. Aos 47 minutos, o Vitória aproveitou o contra-ataque e Erick tocou para Neilton, que invadiu a área e carimbou o travessão. A Chape respondeu com Bruno Silva no lance seguinte, com finalização que passou tirando tinta da trave.

A Chapecoense terá uma semana para se preparar para o próximo compromisso. No domingo (21), visita o Cruzeiro no Estádio Independência, às 19h. O Vitória enfrenta o Corinthians, às 16h de domingo, no Barradão.

Ficha técnica

CHAPECOENSE 0 x 1 VITÓRIA

CHAPECOENSE: Jandrei; Marcos Vinícius, Rafael Thyere, Douglas e Alan Ruschel; Amaral, Barreto (Osman), Yann Rolim (Diego Torres) e Doffo; Vinícius (Bruno Silva) e Leandro Pereira. Técnico: Guto Ferreira.

VITÓRIA: Ronaldo; Jeferson, Ramon, Aderllan e Fabiano; Willian Farias, Léo Gomes e ROdrigo Andrade (Arouca); Erick, Walter Bou (André Lima) e Lucas Fernandes (Neilton). Técnico: Carpegiani.

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Rafael da Silva Alves (trio do RS).

Gol: Lucas Fernandes (V, 37/1ºT).

Local: Arena Condá, em Chapecó.

Público: 6.280 torcedores.

Renda: R$ 116.000.