Elicarlos sofreu lesão de grau 2 na coxa direita e está fora dos próximos jogos Foto: LC MOREIRA / ESTADÃO CONTEÚDO

A Chapecoense terá três mudanças para encarar o Vitória, no domingo, na Arena Condá, em relação ao time que iniciou a partida de sábado, diante do Atlético-MG. Os laterais Bruno Pacheco e Eduardo estão suspensos. Além disso o volante Elicarlos sentiu uma lesão muscular na coxa direita ainda durante a partida contra os mineiros e também é desfalque neste e nos próximos jogos de outubro.

Nos treinamentos desta semana o técnico Guto Ferreira manteve Amaral, que entrou no decorrer da partida contra o Atlético-MG, como titular no meio.

Nas laterais as opções foram Marcos Vinícius na direita e Alan Ruschel na esquerda.

No ataque o treinador também manteve Vinícius, que jogou apenas oito partidas, sendo que esta será apenas a terceira como titular.

O jogador disse que sofreu com lesões durante o ano, de joelho e coxa, mas agora está bem. Nesta quarta-feira ele concedeu entrevista coletiva onde falou sobre a missão que teve contra o Atlético-MG, que era de segurar o lateral Emerson.

- Voltei, estou bem, é uma situação diferente, ter que ajudar a defender para depois poder atacar. Estou tentando ajudar da melhor forma possível – disse o atacante.

O resultado é que pela primeira vez com Guto Ferreira o time não levou gol, em 12 partidas. Mesmo que não tenha conseguido produzir muito no ataque a obediência tática foi premiada com a titularidade neste domingo, a partir das 11h, contra o time baiano.

Vinícius disse que espera novamente o apoio do torcedor para que a Chapecoense não volte para a zona de rebaixamento. Ele afirmou que Chapecó tem uma energia diferente que os jogadores estão conversando para, além e não deixar o time cair, conquistar uma posição intermediária no campeonato.

O atacante, que chegou no início do ano, tem dois gols pelo clube. Um deles foi no empate por 2 a 2 contra o Avaí, na Ressacada, pelo Catarinense. O outro foi no empate por 1 a 1 contra o Coritiba, pelo Brasileirão de Aspirantes.

Aliás, pelo Brasileirão de Aspirantes a Chapecoense venceu o Santos por 2 a 1 nesta quarta-feira, na Arena Condá, e foi a seis pontos na segunda fase. Tem chance de passar para as semifinais da competição.