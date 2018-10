Anunciado nesta terça-feira como novo treinador da Chapecoense, Claudinei Oliveira terá uma difícil missão na reta final do Campeonato Brasileiro para manter o time na elite. Dos nove jogos que restam, sob o comando dele o Verdão terão que vencer cinco, de acordo com os matemáticos. Ou seja, com 46 pontos, a possibilidade de permanência é de 99,9%.

Nesta temporada, Claudinei treinou outros dois times na Série A: Sport e Paraná Clube, onde estava antes de aceitar a proposta da Chape. Entre ambos, ele fez 27 jogos e somou somente cinco vitórias, justamente o mesmo número que terá que atingir para livrar a Chape da queda. Curiosamente, Leão e Tricolor ocupam a vice e a lanterna do Brasileirão.

Outro número pesa contra Claudinei Oliveira: são 19 jogos sem vitória no Brasileiro. O último triunfo foi em 6 de junho, quando comandava o Sport a equipe fez 1 a 0 sobre o Atlético-PR. O treinador está um turno todo (19 rodadas) sem vencer, somando os 11 jogos que realizou no comando do Paraná Clube e outros oito pelo Leão até deixar o comando do time.

Pelo Sport, ele teve apenas cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas em 16 jogos. À frente do Paraná Clube, foram 11 partidas com três empates e oito derrotas. No total, Claudinei realizou 27 duelos na Série A deste ano com cinco vitórias, sete empates e 15 derrotas, aproveitamento de 27%. Agora, serão necessários 55% de aproveitamento.

Com apresentação marcada para a quarta-feira, Claudinei Oliveira, que chega à Chape com o auxiliar técnico Luciano Gusso e o preparador físico Robson Gomes, inicia a preparação para primeiro desafio: domingo, às 19h, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.