O novo técnico da Chapecoense, Claudinei Oliveira, desembarcou no aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, por volta das 14h, depois teve uma reunião com a diretoria do clube e uma hora depois já estava no CT da Água Amarela.

Lá, acompanhado do presidente Plínio David De Nes Filho, do vice Ivan Tozzo e do diretor-executivo André Figueiredo, o treinador teve o primeiro contato com o grupo de jogadores. Inicialmente houve uma conversa de cerca de meia hora.

Depois o grupo foi a campo para o aquecimento e os primeiros trabalhos com bola. O clima entre os jogadores era de seriedade, afinal, a Chapecoense se encontra na zona de rebaixamento.

Os diretores também estavam com expressões sérias no rosto. Mas o vice-presidente Ivan Tozzo demonstrou certo otimismo.

- A conversa foi boa, o grupo está fechadíssimo e gostou muito dele. Tem jogadores que já trabalharam com ele. Tenho fé que vai dar tudo certo – afirmou Tozzo.

André Figueiredo (E) e Ivan Tozzo (D) recepcionaram o treinador Claudinei Oliveira (D) Foto: Darci Debona

O empresário do treinador, Hugo Magalhães, também demonstrou otimismo. Apesar dos maus resultados no Paraná, onde não venceu nenhuma partida em nove jogos, disse que o time estava jogando bem. No Sport lembrou que Claudinei fazia boa campanha até a parada da Copa do Mundo, quando perdeu vários jogadores.

O vice-presidente Ivan Tozzo também lembrou da boa campanha no Avaí, onde conquistou o acesso para a Série A em 2016 e foi vice-campeão Catarinense em 2017.

Sobre a reintegração ou não de Wellington Paulista o vice-presidente disse que no momento não deve ter nenhuma mudança, mas que isso será tratado mais adiante.

O treinador não chegou a dar declarações para a imprensa. Ele afirmou que vai se pronunciar somente na entrevista coletiva, que deve ser realizada na manhã desta quinta-feira, entre 10h e 10h30, na Arena Condá.

Sua estreia será no domingo, às 19h, diante do Cruzeiro.