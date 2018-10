Técnico do Avaí fez a final do Catarinense de 2017 contra a Chapecoense, de Vagner Mancini

Claudinei Oliveira, 49 anos, que já passou por Avaí, Sport e Paraná nesta temporada foi anunciado no início da tarde como novo técnico da Chapecoense. O acerto com o substituto de Guto Ferreira foi divulgado por meio de nota da assessoria de imprensa. O novo técnico deve se apresentar na quarta-feira, juntamente com o auxiliar Luciano Gusso e o preparador físico Robson Gomes.

Ele assume a Chapecoense até o final do ano. Tem a missão de em nove jogos livrar a Chapecoense da zona de rebaixamento. Claudinei era um dos nomes preferidos da lista pois conhecia a Chapecoense dos tempos do Avaí, onde fez um bom trabalho, conquistando o acesso para a Serie A em 2016. Em 2017 decidiu o Catarinense contra a Chapecoense e foi derrotado. Também não conseguiu manter o time na elite do Brasileirão, mas foi mantido no cargo, onde continuou até o início de 2018. Depois foi para o Sport e Paraná.

Na última rodada ele colocou o cargo à disposição no Paraná, devido a mais um resultado negativo.

Havia também outros nomes, como Vanger Mancini, que não aceitou contrato para apenas nove jogos.

A Chapecoense está na antepenúltima colocação na tabela, com 31 pontos. Na próxima rodada enfrenta o Cruzeiro, em Minas Gerais.