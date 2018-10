Foi apresentada na manhã desta quarta-feira a Fundação Vidas, que vai auxiliar os familiares das vítimas do acidento aéreo ocorrido com a delegação da Chapecoense, em novembro de 2016, na Colômbia. Alguns sobreviventes do acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense, como o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel, também estiveram presentes. A apresentação foi no Hotel Bertaso, em Chapecó, com a presença de familiares das vítimas, advogados e diretoria da Chapecoense.

A iniciativa é da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense (AFAV-C) e da Chapecoense. O objetivo é dar assistência social e financeira até que as pessoas recebam as indenizações.

- A Fundação deve dar suporte e contemplar aspectos de saúde, moradia, educação e alimentação por um período previsto de quatro anos, podendo ser renovado por mais quatro anos – afirmou o presidente do Conselho Deliberativo, Gilson Vivian.

Ele informou que uma sala já foi alugada para a sede. O advogado Thiago Degasperin disse que o estatuto está pronto e apreciado pelo Ministério Público, faltando apenas alguns trâmites administrativos, como o CNPJ, para ser formalizada. A direção será formada por integrantes das famílias, amigos e membros da diretoria do clube.

A Chapecoense vai utilizar sua estrutura e influência para buscar parceiros para bancar o projeto. Também será feito um repasse mensal, cujo valor não foi divulgado.

O publicitário Juliano Aires apresentou a logomarca da fundação, que tem duas mãos, que simbolizam o cuidado com as famílias.

A presidente da AFAV-C, Fabienne Belle, viúva do ex-fisiologista Cezinha, agradeceu as pessoas que sentiram o que as famílias estavam sofrendo e ofereceram ajuda.

- É uma oportunidade de resgatar a dignidade e de dar respaldo às famílias pois muitos sonhos interrompidos com o acidente – afirmou Fabienne.

A reunião continua na tarde desta quarta-feira com os advogados, que vão mostras as possibilidades jurídicas tanto criminais, quanto de indenização.