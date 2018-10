Claudinei Oliveira quer falar com o jogador olho no olho Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

Uma reunião marcada para esta segunda-feira na Arena Condá, em horário que não foi divulgado, será o Dia “D” para definir a reintegração ou não do atacante Wellington Paulista ao grupo principal da Chapecoense.

- Teremos uma reunião com com ele, o Claudinei (Oliveira, o técnico), o André (Figueiredo, diretor-executivo), o Ivan (Tozzo, vice-presidente) para ver se reestabelecemos um vínculo – disse o presidente Plínio David De Nes, antes do jogo contra o Cruzeiro, em entrevista para a rádio Supercondá.

Depois da derrota por 3 a 0, questionado durante a entrevista coletiva, o técnico Claudinei Oliveira também falou sobre a reunião com o atacante.

- Gosto de resolver as coisas tudo olho no olho. Vamos ver o comprometimento dele e decidir o que é melhor para a Chapecoense. Vamos pontuar algumas coisas, ele também deve pontuar, vamos sentir a disposição dele – afirmou o técnico.

Já na sua primeira entrevista em Chapecó o treinador teve que responder várias perguntas sobre a situação do atacante, que está afastado do grupo principal desde o final de agosto. Neste período ele atuou em quatro partidas no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e fez quatro gols.

Claudinei disse que para o primeiro jogo não contava com o atleta pois era uma situação que estava posta já. A direção também manteve o afastamento naquele momento. Mas, com o andar da carruagem parece que as coisas podem mudar em relação ao atacante.

Afinal a Chapecoense talvez não possa se dar ao luxo de abrir mão do experiente jogador. A torcida pode até reclamar que o jogador perde gols. Mas é um atleta que nunca fez corpo-mole com a camisa do Verdão.