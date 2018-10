A vitória contra o América-MG melhorou o clima na Chapecoense, mas ainda não foi o suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento. Agora, a equipe tem dois jogos fora de casa contra Bahia, no domingo, e Santos, dia 12. Para sair dessa situação incômoda, o Verdão terá que buscar pela primeira vez no campeonato uma vitória longe da Arena Condá.

O volante Amaral, que mesmo com os retornos de Márcio Araújo e Elicarlos aos treinos, deve continuar no time titular e tem a receita para isso. Diante do Bahia, ele entende que o time deve manter a segurança no setor defensivo, como fez contra o América-MG, além de ter tranquilidade.

– Tendo segurança atrás a chance de ganhar aumenta. O professor chegou e disse que primeiro ia arrumar ali, o posicionamento, começando lá na frente ajudando, facilita atrás. Deu resultado no jogo e esperamos continuar contra o Bahia sem tomar gol – explicou.

Amaral disse que no campo adversário, conseguindo segurar o resultado nos minutos iniciais, aumenta a pressão da torcida local. Com isso, a Chapecoense pode aproveitar e utilizar os contra-ataques para vencer.

Ele lembrou que esse é um confronto de seis pontos, já que uma vitória sobre os baianos iguala a pontuação entre ambos. No momento, o Bahia é o 12º colocado, com 37 pontos. A Chape está na 17ª posição, com 34 pontos.

Nesta terça-feira o técnico Claudinei Oliveira fez treinamento em dois turnos, mas ainda não indicou o time titular. Pode ser que ele mantenha a formação que venceu o Coelho.

