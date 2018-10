O atacante Wellington Paulista está de volta ao grupo principal da Chapecoense e já esta à disposição do técnico Claudinei Oliveira para o jogo de sábado, contra o América-MG, na Arena Condá.

A decisão foi comunicada pouco depois das 15h após reunião do jogador, diretoria e comissão técnica. A reunião já havia sido marcada antes mesmos da derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, domingo, em Minas Gerais. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador Claudinei Oliveira falou sobre a reunião.

- Gosto de resolver as coisas tudo olho no olho. Vamos ver o comprometimento dele e decidir o que é melhor para a Chapecoense. Vamos pontuar algumas coisas, ele também deve pontuar, vamos sentir a disposição dele – afirmou o técnico.

O atacante estava afastado do grupo principal desde o final de agosto. Seu afastamento nunca foi bem esclarecido. Alguns falavam em liderança negativa exercida pelo jogador. O diretor-executivo André Figueiredo falou em questão técnica.

Neste período ele atuou em quatro partidas no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e fez quatro gols. Claudinei disse que para o primeiro jogo não contava com o atleta pois era uma situação que já estava posta. Mas ficou claro que pesou na decisão a intenção do treinador em contar com o atleta.

Nesta segunda-feira o elenco está de folga, pois chegou de madrugada de Belo Horizonte e, nesta terça-feira, se reapresenta às 15h.