O atacante Wellington Paulista, reintegrado ao grupo principal nesta semana, treinou entre os titulares nesta quinta-feira, no CT da Água Amarela. Inicialmente o técnico Claudinei Oliveira disse em entrevista para a NSC TV que iria relacionar o atleta para o jogo contra o América, mas que não iria sair jogando.

Só que o atacante titular, Leandro Pereira, sofreu um corte no supercílio direito no treinamento de quarta-feira e levou oito pontos no local. Nesta quinta-feira ele foi poupado. A tendência é que ele esteja recuperado até sábado.

Outra novidade no time foi a entrada do atacante Bruno Silva no lugar do meia Diego Torres.

O time que iniciou o treinamento foi Jandrei, Eduardo, Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral, Barreto, Canteros e Doffo; Bruno Silva e Wellington Paulista. Depois o treinador colocou Diego Torres e Osman nos lugares de Barreto e Bruno Silva.

O confronto contra o América é no sábado, às 19h, na Arena Condá.

