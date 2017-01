Depois de quase três semanas de pré-temporada, o calendário de competições oficiais para o Criciúma começa nesta terça-feira à noite. Pela Primeira Liga, o clube catarinense enfrenta o Fluminense, às 20h, no Estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora – MG. Sob o comando do técnico Deivid, o Tigre manteve grande parte do elenco do ano passado, e aposta na nova filosofia da comissão técnica para vencer o atual campeão da competição.



Se no ano passado o Criciúma fez uma bela campanha dentro de casa, nos jogos fora foi bem diferente. A postura do time mudava conforme o mando do campo, mas Deivid quer deixar isso para trás. O novo técnico acredita que a atitude tem que ser a mesma em todas as partidas, já que correr atrás do placar deixa tudo mais difícil. Com a ambição de vencer o Catarinense e subir para a Série A, o Criciúma precisa corresponder dentro de campo.

— Temos que jogar em busca do resultado, não se proteger e esperar pelo empate, a derrota, só para depois jogar lá na frente. Tem que sair desde o começo marcando em cima, pressionado, e assim vai ser a nossa equipe até o final do ano. Tem que propor jogo, não ter medo de jogar, ter personalidade. Isso vai mostrar força dentro do campo, e tem que ser a cara do Criciúma — avaliou o treinador.

Para a estreia diante do Flu, Deivid vai a campo com o mesmo time que tem treinado como titular. Ele quer manter um padrão de jogo, além de trabalhar o entrosamento. Com três atacantes, ele vai para cima do time carioca e quer buscar a vitória diante do campeão. No grupo A, o Criciúma ainda enfrenta Brasil de Pelotas e Inter na sequência da competição.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Renato (Lucas), Renato Chaves, Henrique e Léo; Douglas, Orejuela, Sornoza e Marcos Junior; Wellington e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

CRICIÚMA



Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Jheimy e Adalgiso Pitbull

Técnico: Deivid

Arbitragem: Adriano Milczvski, auxiliado por Bruno Boschila e Ivan Carlos Bohn (trio do PR)

Horário: 20h

Local: Estádio Municipal Radialista Mario Helênio – Juiz de Fora (MG)

Leia mais:

Acesse a tabela da Primeira Liga

Analista de desempenho campeão olímpico é contratado pelo Criciúma

Pitbull quer jogar e comemora permanência no Criciúma: "Feliz pela renovação"

Criciúma empata em 1 a 1 jogo-treino contra o Caxias