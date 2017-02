Três jogos. Esse foi o tempo que o técnico Deivid precisou para levar o Criciúma à primeira vitória sob o seu comando. Mais do que isso, foi um triunfo em que o time do Sul do Estado mostrou um bom futebol no Campeonato Catarinense. Nesta quinta-feira, o Tigre passou por cima do Brusque no Estádio Augusto Bauer, com o placar de 4 a 0 sobre a equipe que surpreendeu o Figueirense na estreia do Estadual.

Nem parecia que era o Brusque que jogava em casa. Quando a bola rolou no Estádio Augusto Bauer, foi o Criciúma que se lançou para o ataque. Parte pela superioridade técnica, parte pela necessidade de chegar à primeira vitória no ano, o Tigre imprimiu um forte ritmo nos primeiros 45 minutos.

Na véspera da partida, o técnico Deivid havia dito que o problema do Criciúma eram as finalizações. Então, o time passou a arriscar mais. Pimentinha foi o mais ativo do ataque dos visitantes, testando os reflexos de Rodolpho em todas as chances que teve.

O camisa 1 do Brusque, aliás, foi o personagem da primeira etapa, tanto para o bem quanto para o mal. Foi soberano na maioria das bolas que foram em direção à sua meta, parando, inclusive, finalizações perigosas de Alex Maranhão e de Raphael Silva. Na sua única falha, o Tigre chegou ao gol. Já aos 45 minutos, Alex Maranhão bateu falta da intermediária, a bola viajou, passou por todo mundo e quicou dentro da pequena área, enganando o goleiro: 1 a 0.

A sorte do atleta parece ter mudado a partir de então. No primeiro lance da segunda etapa, no despretensioso chute a gol de Adalgiso Pitbull de fora da área, a bola desviou na defesa, enganou Rodolpho e o Tigre ampliou o marcador.

Domínio total dos visitantes

Aí o Criciúma pegou gosto por balançar a rede. Precisou de apenas mais nove minutos para chegar ao terceiro. Cruzamento de Alex Maranhão pelo lado direito e desvio de cabeça de Diego Giaretta, sem chance para o camisa 1 do Brusque.

Com 3 a 0 no placar, os comandados de Deivid tiraram o pé do acelerador. Mesmo assim, tiveram forças para segurar as investidas do Brusque e fechar a goleda com Andrew, aos 41 minutos.

Depois de derrotas para Fluminense, pela Primeira Liga, e para Avaí, no Estadual, o Tigre finalmente teve motivo para celebrar.

Mas tanto o Criciúma quanto o Brusque terão apenas até domingo para se recompor e voltar a campo para confrontos complicados. O Brusque encara o Metropolitano em um duelo regional que será disputado no Estádio do Sesi. O Criciúma fará o clássico de Tricolores. Às 17h, no Estádio Heriberto Hülse, recebe o Joinville.

Ficha técnica



Brusque 0 x 4 Criciúma

Brusque

Rodolpho; Carlos Alberto, Clayton, Neguette e Willian; Boquita (Leilson), Mineiro, Assis (Eliomar), Michel Douglas e Pedrinho; Jonatas Belusso (Ricardo Lobo). Técnico: Mauro Ovelha.

Criciúma

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto (Caíque), Douglas Moreira, Alex Maranhão (João Henrique); Adalgiso Pitbull, Pimentinha (Andrew) e Jheimy. Técnico: Deivid

Gols: Alex Maranhão (C), aos 45 minutos do 1º tempo. Adalgiso Pitbull (C), a 1 minuto, Diego Giaretta (C), aos 10, e Andrew (C), aos 41 do 2º tempo.

Cartões amarelos: Neguette (B). Barreto (C).

Arbitragem: William Machado Steffen, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Fabiano Coelho da Silva.

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque.

