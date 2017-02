Os jovens atletas do Criciúma mostraram muita garra no duelo com o Brasil de Pelotas, na noite desta terça-feira, no Estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. Apesar do placar desfavorável de 2 a 0, que eliminou o Tigre da Primeira Liga, os jogadores não se acovardaram e buscaram o jogo o tempo todo. Lembrando que o Tigre entrou em campo com um time misto, por causa do calendário recheado de competições. Amanhã, o Criciúma já volta à ativa, pela Copa do Brasil. O Tricolor encara o Santo André, às 16h, em São Paulo.

O Tigre começou a partida determinado, pressionando e criando oportunidades. Aos 25 minutos, Hélio Paraíba teve a chance de abrir o marcador. Após cruzamento pela direita, o atacante cabeceou, mas a bola desviou na zaga do time gaúcho e foi para fora. No minuto seguinte, mais uma oportunidade. Cruzamento de Carlos Eduardo pela direita, mas o chute do atleta saiu prensado.

Jogador sai do banco para marcar

Apesar de estar melhor na partida, um erro da defesa do Tigre culminou no primeiro gol do Brasil. Carlos Eduardo cabeceou para trás, deixando a bola na pinta para Gustavo Papa chutar e balançar a rede. Papa, que só entrou na primeira etapa porque o companheiro Bruno Lopes deixou o campo lesionado, ainda marcou o segundo gol do Xavante. Aos 41, o atacante cabeceou certeiro para ampliar o marcador.

Na segunda etapa, o Criciúma ainda deu sinais de reação. Aos 38 minutos, a arbitragem anulou um polêmico gol do Tigre para marcar falta da entrada da área. Mas não foi problema para Carlos Eduardo, que se redimiu do erro na primeira etapa e acertou o ângulo, para marcar o gol de honra da equipe no confronto em Pelotas (RS).

Ficha técnica

Brasil de Pelotas (2)

Carlos Eduardo; Wender, Evaldo, Leandro Camilo, Tiago Silva, Leandro Leite, Galiardo, Juninho (João Afonso), Aloisio (Renan Oliveira), Bruno Lopes (Gustavo Papa) e Jean Silva

Técnico: Rogério Zimmermann

Criciúma (1)

Eduardo; Carlos Eduardo, Nino, Ianson e Chico (Natan); Bessa, Lucas e Eduardo de Biasi (Flávio); Matheus (Alan), Kalil e Hélio Paraíba

Técnico: Raphael Bahia

Gols: Gustavo Papa, aos 30 e aos 41 minutos do 1º tempo (B); CArlos Eduardo, aos 40 do 2º tempo (C)

Cartões amarelos: Eduardo, Hélio Paraíba, Eduardo de Biasi e Chico (C); Galiardo, Evaldo, Renan Oliveira e Leandro Leite (B)

Arbitragem: Ronei Candido Alves, auxiliado por Marcio Eustaquio Santiago e Marcus Vinicius Gomes (trio de MG)

Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas

Público total: 2.408

Renda: R$ 15.750

Foto: Arte DC / Arte DC