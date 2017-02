Jogo terminou 2 a 2 no tempo normal, no estádio Heriberto Hulse

Na decisão por pênaltis, com muita emoção. Foi assim que o Criciúma carimbou o passaporte para a próxima fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Depois de sair na frente e ceder o empate em 2 a 2 no último minuto dos acréscimos, o jogo foi decidido nas penalidades, com o Tigre fazendo 4 a 3.

Quem abriu a série de cobranças foi Douglas Moreira, desperdiçando a cobrança e assustando a torcida carvoeira. Mas o goleiro Edson, que entrou no lugar de Luiz durante o jogo, garantiu uma defesa para o Tigre, e, na última cobrança, Jeremias mandou para fora. Festa no Sul do Estado. Ao final da partida, Edson comemorou a chance e a sorte no Tigre.

– Estava o resultado positivo, aí eles empataram, a gente vira e eles empatam de novo. Ir para os pênaltis não foi por acaso. Estou muito feliz pela defesa e pela vitória – declarou o goleiro.

Como foi o jogo

Conforme pedido do técnico Deivid, quem ditou o ritmo, pelo menos do primeiro tempo, foram os donos da casa. O Criciúma abriu o placar aos 11 minutos, com Adalgiso Pitbull, depois do cruzamento de Marlon pela esquerda. O Altos mostrou qualidade e deu trabalho para o Criciúma com Marcondes e Manoel.

No segundo tempo, o Criciúma voltou mais tranquilo. Cadenciando o toque de bola, o Tigre chegou antes do primeiro minuto com Jheimy, que dentro da pequena área não conseguiu mandar a bola para o fundo da rede.

O time do Piauí começou a se sentir à vontade e tomou conta do meio campo. Na jogada pela direita, a bola ficou com Willian, que chutou, ela bateu na trave e entrou, aos 36 do segundo tempo. Douglas Moreira colocou o Tigre de novo na frente, aos 41, mas no último lance da partida, Tiaguinho mandou de cabeça e empatou, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Tigre levou a melhor.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Criciúma encara o vencedor de Sinop x Fluminense. A partida será no dia 1º de março, às 19h30min, no Estádio Gigante do Norte, no Mato Grosso.



Ficha técnica



Criciúma - Luiz (Edson); Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e João Henrique (Alex Maranhão); Caio Rangel, Adalgiso Pitbull e Jheimy (Pimentinha). Técnico: Deivid



Altos - 2Alex Alves; Vitor Salvador, Marcelo, Marcones e Willian; Dos Santos, Nonato, Esquerdinha e Patrick Salvador (Tiaguinho); Manoel (Jeremias) e Joelson (Tavares). Técnico: Francisco Dia



Gols: Adalgiso (12/1T), Uilliam (37/2T), Douglas Moreira (43/2T) e Thiaguinho (49/2T).



Cartões amarelos: Barreto, Adalgiso, Douglas Moreira e Maicon Silva (C), Marconi (A)



Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Pena (trio do RS)



Público: 3.916 torcedores

Renda: R$ 39.670,00

Local: Estádio Heriberto Hülse – Criciúma