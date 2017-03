Deivid aproveita intertemporada para r Foto: Fernando Ribeiro / Divulgação

Depois de o Avaí garantir o título do turno, o Criciúma vai colocar o pé no freio e poupar os titulares no Catarinense. Na noite de hoje, o Tubarão recebe o Tigre às 19h30min, no Domingos Gonzáles, em partida válida pela sétima rodada. Esse jogo foi adiado em virtude da última partida do Criciúma pela Copa do Brasil, que garantiu o Tigre na próxima fase da competição.

Para avançar no nacional e começar o returno com o time recuperado, Deivid vai utilizar os reservas nas duas últimas partidas da primeira fase do estadual. Se vencer, o Criciúma assume a vice-liderança do campeonato, já que Brusque e Chapecoense só voltam a jogar no sábado. Para o Tubarão, lanterna da competição com 5 pontos, uma vitória tira o time da última posição da tabela.

- Dois jogos que temos que recuperar os jogadores que vinham jogando de titulares. Depois a gente tem o segundo turno contra o Avaí, a Copa do Brasil, e tem alguns jogadores muito desgastados, então a gente precisa fazer uma mini-temporada. Foi pouco tempo e muitos jogos, então a gente precisa tirar alguns jogadores até porque o primeiro turno o Avaí já ganhou, e o mais importante é ganhar o segundo turno - comentou o treinador carvoeiro.

O grupo de Waguinhoa está confiante. Nas duas partidas sob o novo comando técnico, uma vitória diante do torcedor e um empate fora de casa. Para a partida de hoje, a expectativa é de arquibancadas lotadas em busca dos três pontos. Os próximos dois jogos do Peixe também serão em casa, uma boa oportunidade para o time buscar a recuperação no campeonato.

FICHA TÉCNICA

Tubarão

Jandrei; Marcos Vinícius, Lucas Costa, Gerson e Vitão; Paulo Vinicius, Liel, Daniel Costa e Rentería; Everton Júnior e

Rafael Ratão

Técnico: Waguinho Dias

Criciúma

Edson; Diogo Mateus, Ianson, Ferron, Chico; Carlos Eduardo, Ricardinho e Caique; Pimentinha, Andrew e Hélio Paraíba

Técnico: Deivid

Arbitragem: Evandro Tiago Bender, auxiliado por Nadine Schramm Camara Bastos e Diego Leonel Félix

Local: Domingos Gonzáles — Tubarão

Horário: 19h30min

