Os jogadores do Criciúma continuam trabalhando forte de olho no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o elenco carvoeiro trabalhou em dois períodos. Na parte da manhã, na areia, depois fizeram uma atividade técnica e tática no gramado do Centro de Treinamento. Nesta quarta-feira, os jogadores também irão treinar em dois períodos.

Em sua quarta temporada no Criciúma, o goleiro Luiz é a principal liderança do grupo, e uma das forças para ajudar o Tigre a conquistar o acesso à Série A. O Tricolor do Sul mirava a final do Estadual e o não cumprimento dessa meta exige mudanças para o início da Série B. Para o titular da meta carvoeira, alguns detalhes devem ser reparados.

- Para a Série B precisamos cometer menos erros, principalmente em casa. Para obter o acesso, nos duelos em casa não se pode vacilar e entregar pontos aos adversários. Nosso elenco está sendo reformulado e jogadores estão chegando para compor o plantel. Manter um grupo forte e com ambiente bom de trabalho é uma das chaves do sucesso para competições longas. Nossa meta é o acesso e vamos em busca dele. Dificuldades existirão, mas com um grupo qualificado e maduro, a nossa chance é boa - comentou o jogador.

O Criciúma estreia na Segundona no sábado, dia 13 de maio, às 16h. O Tigre recebe o Santa Cruz, no Estádio Heriberto Hülse. Antes, neste final de semana, o elenco carvoeiro recebe o Figueirense para um jogo-treino. O amistoso será no sábado, no Centro de Treinamento no bairro Cristo Redentor.

