Depois de três empates consecutivos, o Criciúma voltou a vencer na Série B do Brasileirão. Foi na etapa final que o Tigre balançou a rede com Diego Giaretta desviando cruzamento de Alex Maranhão, aos 9 minutos, para garantir o triunfo por 1 a 0 sobre o Goiás no Heriberto Hülse. Com 20 pontos, o Criciúma dorme em sétimo na tabela, e aguarda as partidas de sábado para descobrir em qual posição termina a rodada.

Quem começou mais ligado foi o Goiás, com troca de passes em velocidade no campo do Criciúma. Em resposta, os donos da casa tentavam trabalhar pelas laterias, mas a marcação do visitante estava avançada, anulando meio de campo do Tigre. A primeira chegada de perigo foi aos seis minutos, depois do cruzamento de Douglas Moreira. Alisson Farias mandou de cabeça e a bola passou pertinho da trave direita de Marcelo Rangel, arrancando aplausos do torcedor. Aos 12, o Esmeraldino chegou com Andrezinho, e a bola explodiu em Edson Borges. Na sobra, Elyeser tentou mais uma vez, mas a bola ficou com Luiz.

O visitante parecia à vontade, e quando estava na posse de bola, chegava com velocidade . Com dificuldade para trocar passes, a opções do Tigre foram as bolas alçadas na área, mas sem sucesso. Aos 30, Matheus Ferraz que já vestiu as cores do Tigre, mandou de cabeça, para grande defesa de Luiz. Em bela jogada de Maicon Silva, ele encontro Alisson Farias que mandou com força, mas a bola foi no travessão. Quase nos acréscimos, Jocinei mandou uma bomba contra o gol de Marcelo Rangel, mas a trave ajudou mais uma vez.

O Goiás dominou o primeiro tempo, com destaque para a movimentação de Andrezinho. Já o nome do time catarinense foi o capitão Luiz, que trabalhou bastante e fechou o gol. No intervalo, Douglas Moreira saiu para a entrada de Pitbull. Foi dele a primeira chegada do Tigre, com um minuto da etapa final, em um chute potente para a defesa do goleiro do Goiás. O Goiás não voltou com a mesma velocidade, e ao ganhar campo, o Criciúma cresceu. Na cobrança de falta, Alex Maranhão mandou na pequena área, a bola não tocou em ninguém e balançou a rede, aos 9 minutos.

As substituições começaram na metade de segundo tempo, e deixaram o jogo mais aberto. Gustavo, hoje com a camisa do Goiás, recebeu as vaias da torcida quando pisou no gramado. Depois de desabar em campo, não deu mais para Diego Giaretta, e Márcio Goiano fez a estreia dele com a camisa do Tigre.

Na próxima rodada, o Criciúma viaja até Minas Gerais para enfrentar o Boa Esporte, no Estádio Municipal de Varginha. A partida, válida pela 15 rodada do turno, é terça-feira, às 21h30min. O Tigre descansa no sábado e depois do treino logo cedo, na manhã de domingo, já pega a estrada em busca da segunda vitória do campeonato fora de casa. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luiz não viaja e Edson é quem defende o gol do Tigre.

FICHA TÉCNICA

Gol: Alex Maranhão, aos 9 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Maicon Silva, Luiz, Lucão, Diego Giaretta, Ricardinho, do Criciúma. Willians, Elyeser, do Goiás.

Criciúma - 1

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta (Márcio Goiano); Jocinei (Ricardinho), Jonatan Lima, Douglas Moreira (Pitbull) e Alex Maranhão; Alisson Farias e Lucão. Técnico: Luiz Carlos Winck.

Goiás - 0

Marcelo Rangel; Tony, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Willians (Jarlan), Elyeser e Andrezinho; Carlos Eduardo (Gustavo), Tiago Luís (Jean Carlos) e Michael. Técnico: Sílvio Criciúma.

Arbitragem: Luiz César Magalhães, auxiliado por Marcione Mardonio da Silva Ribeiro e Renan Aguiar da Costa (trio do CE).

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Público: 3.436

Renda: R$ 69.710

