Dezessete pontos, com campanha que oscila ao longo do campeonato e sonhando com o G-4 da Série B do Brasileirão. O roteiro que se aplica ao Criciúma é o mesmo do Goiás, e os dois times medem forças na noite desta sexta-feira, a partir das 21h30min, no Estádio Heriberto Hülse, no Sul do Estado.

Para a partida contra o Esmeraldino, o técnico Luiz Carlos Winck não poderá contar com três titulares. O lateral-esquerdo Diogo Mateus, o volante Barreto e o atacante Silvinho cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, recebidos contra o Paysandu na terça-feira. Quem deve aparecer nas posições são Maicon Silva, Jocinei e Alex Maranhão.

O esquema também deve mudar um pouco, com dois atacantes. O zagueiro Edson Borges, que foi para a última coletiva antes da partida, disse que é preciso errar menos para conseguir a vitória.

– Os erros de passe que a gente teve (contra o Paysandu) não podem acontecer neste jogo. Deve ser a mesma proposta diante do Goiás. Na Série B está sendo assim: os times que jogam fora de casa estão um pouco mais fechados, saindo no contra-ataque, e não deve ser diferente. A nossa postura e índice de passes tem que ser melhor para tentar infiltrar mais rápido, rodar, fazer o time adversário sair de trás para abrir mais espaços – apontou o zagueiro.

Do lado do Goiás, dois nomes soam familiares para o torcedor carvoeiro. O técnico Sílvio Criciúma, que é chamado assim pois começou a carreira no time catarinense na década de 1990, tem no elenco outro nome bem conhecido, Gustavo. O atacante foi o destaque no ano passado, quando marcou 18 vezes com a camisa tricolor e ganhou o apelido de Gustagol. Ele acaba de estrear no time goiano, e é uma das opões do treinador no setor ofensivo. Pedro Bambu e Victor Bolt, suspensos pelo terceiro cartão, ficam de fora da partida.

Quem vencer o duelo desta noite chegará aos 20 pontos, diminuindo a diferença que existe para o G-4 da competição. No momento, o quarto colocado é o Vila Nova, com 23. O grupo dos quatro primeiros ainda tem Juventude (26), Guarani (25) e América-MG (23).

FICHA TÉCNICA

Criciúma: Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Jocinei, Jonatan Lima, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Alisson Farias e Lucão. Técnico: Luiz Carlos Winck.

Goiás: Marcelo Rangel; Tony, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Elyeser e Jean Carlos; Carlos Eduardo, Tiago Luís (Gustavo) e Michael. Técnico: Sílvio Criciúma.

Arbitragem: Luiz César Magalhães, auxiliado por Marcione Mardonio da Silva Ribeiro e Renan Aguiar da Costa (trio do CE).

Horário: 21h30min

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.



