Derrota para o Boa Esporte foi a segunda do técnico Luiz Carlos Winck no comando do Criciúma

O Criciúma não somente perdeu a invencibilidade de nove jogos na Série B do Brasileirão, como deixou de se aproximar do grupo de acesso à elite do futebol nacional. O time está quatro pontos atrás do CRB, atualmente o 4º colocado na tabela com 24 pontos. A derrota por 2 a 0 para o Boa Esporte em Varginha, Minas Gerais, também foi a segunda do time sob o comando do técnico Luiz Carlos Winck.

— Iniciamos melhor que o Boa. O pênalti não existiu e favoreceu o Boa, que soube sair na frente e manteve isso num erro nosso dando o 2 a 0. Não fizemos um jogo ruim, erramos no segundo gol. No mais, tínhamos o jogo e poderíamos buscar o empate. Tivemos um pênalti que não foi dado pelo árbitro. Edson fez defesas importantes no final, mas não fizemos um jogo tão ruim — defendeu o treinador.

Na coletiva de imprensa depois da partida, Winck também lamentou a saída do zagueiro Raphael Silva por lesão, logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Na visão do técnico, a mudança atrapalhou os planos do Criciúma.

— A troca atrapalha por que sempre que há uma mudança quando você não espera é ruim, tem que mexer em duas posições. Atrapalhou, mas vou fazer o quê. O Boa Esporte se aproveitou de um erro de arbitragem e acabou crescendo no jogo. Isso é normal. Vamos continuar trabalhando para projetar o jogo de sábado — ressaltou.



O Criciúma tenta reencontrar o caminho das vitórias no próximo sábado, às 16h30min, contra o ABC no Heriberto Hülse.

