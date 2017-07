Tigre perde oportunidade de somar três pontos no Heriberto Hülse

Acho que esse resultado não foi bom. O Criciúma deixou de fazer três pontos. Perdeu dois pontos porque é um jogo dentro de casa. Pela qualidade do Tigre, pelo seu objetivo de voltar à Série A, não é bom negócio o empate contra o Paysandu.

O time de Belém se fechou e surpreendeu com o primeiro gol. E no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, por pouco não faz o gol da vitória e ainda levou o ponto de Criciúma para o Norte.

Acho que é um ponto preciosíssimo para o Paysandu. Bom resultado pra equipe de Belém. Mas é mau resultado, dentro de casa, para o Criciúma.

