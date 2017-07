Após 15 rodadas da Série B do Brasileirão, Criciúma e Boa Esporte estão praticamente empatados na tabela. Os dois times se enfrentaram na noite desta terça-feira em Varginha, Minas Gerais, e a vitória dos donos da casa por 2 a 0 deixou os dois times juntos na classificação. A vantagem é do Tigre no saldo de gols: -1 enquanto o Boa tem -3.

As duas equipes somam 20 pontos. Ambas têm 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ao olhar a tabela, percebemos que os números de Criciúma e Boa Esporte mudam apenas a partir dos gols marcados e gols sofridos. O Tigre marcou 14 vezes e o time da terra do Et de Varginha 13. Os catarinenses buscaram a bola no fundo das redes 15 vezes, enquanto os mineiros, 16. Além disso, as duas equipes têm 44,4% de aproveitamento.

O Criciúma pode ganhar posição na tabela se vencer o ABC sábado, às 16h30min, no Heriberto Hülse. Já o Boa enfrenta o Santa Cruz, sexta-feira, às 20h30min, fora de casa.





