A mudança repentina na comissão técnico do Criciúma, com a demissão do técnico Luiz Carlos Winck e a contratação de Beto Campos, vai ficando para trás. O goleiro Luiz, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, tentou deixar o assunto no passado, e virar a pagina. Até para que ele e o grupo de jogadores foquem no objetivo que o Tigre tem pela frente: a luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Como capitão da equipe, deixou claro que o tom daqui para frente é de cobrança, e forte.

— Ficamos surpresos (com a troca na comissão técnica), assim como o torcedor e a imprensa. É decisão da diretoria, vamos acatar e não discutir. Não tem como voltar atrás. Ressaltamos o trabalho do Winck, com uma grande campanha, mas o futebol é dessa maneira e temos de acatar as ordens. Não devemos mais bater na tecla, é o momento dos atletas assumirem maior responsabilidade. Quem quiser ajudar o clube, tem de fazer um pouco mais. Temos 14 jogos pela frente, são decisões. Serão dois meses de mudar a vida do clube, a própria vida e seu futuro. Não adianta ficar confortável em cima de contrato. Não aceitamos e cobramos isso. Quem acha que não pode ajudar, boa sorte e siga seu caminho — disse o camisa 1 do Carvoeiro.

Com menos de uma semana, o desafio do Criciúma com o técnico Beto Campos é se adaptar à nova forma de trabalho pensando exclusivamente no próximo duelo. Após a atividade no centro de treinamento do clube, nesta quinta, a delegação tricolor viajou para a capital de Alagoas. No sábado, às 16h30min, o Tigre encara o CRB, em Maceió, pela 25ª rodada da Série B e para tentar continuar próximo do G-4 da competição nacional.

- Em uma semana decisiva como temos agora, houve a mudança, uma escolha da diretoria. Não deu para trabalhar muito ainda, mas procuramos ter maior intensidade nos jogos, que era o que faltava. Com mais tempo vamos trabalhar. Agora, vamos ajustar essa situação para a próxima partida. Jogando fora de casa, contra o CRB, temos de somar pontos. Enquanto houver chance e condição de brigar pelo G-4, vamos seguir lutando — garantiu Luiz.