Barreto (mãos na cintura, na esquerda) pede que equipe recupere pontos desperdiçados diante do Guarani, no sábado

O Criciúma largou na frente, mas terminou a partida em empate em 1 a 1 com o Figueirense. Jogando em casa, no Heriberto Hülse, o Tigre foi agressivo e buscou a vitória para ficar mais perto do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve controle e oportunidades, mas sofreu com umas das poucas chances do time visitante. O resultado frustrou boa parte dos 4.739 torcedores no estádio e também os jogadores do Carvoeiro. Imediatamente após o duelo, o volante Barreto decretou que a equipe terá de buscar pontos fora de casa.

—Novamente perdemos pontos em casa. Se quiser algo importante temos de pontuar em casa, principalmente. Temos novamente de buscar fora. Não podemos continuar a deixar a passar essas chances – disse o volante, fazendo referência ao triunfo sobre o CRB, no último sábado, e projetando o jogo contra o Guarani.

O confronto em Campinas está marcado para as 19h de sábado, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O meia Alex Maranhão espera que a torcida tricolor não desanime. Mesmo com 12 jogos pela frente e não tão próximo da zona de acesso, o jogador garante o Criciúma está na busca pelo retorno à elite nacional.

— Espero que o torcedor continue acreditando na gente, porque não vamos desistir de ir em busca do resultado.