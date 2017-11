O técnico Lisca conversa com a direção do Criciúma sobre o cargo de treinador. O profissional esteve na tarde desta segunda-feira no estádio Heriberto Hülse para falar com o presidente do clube, Jaime Dal Farra. Não houve acordo para que o gaúcho de 45 anos assuma como comandante do Tigre para a próxima temporada, porém as tratativas não estão encerradas.

Dal Farra apresentou o projeto do Carvoeiro ao técnico e ele comentou sobre suas expectativas de trabalho para 2018. Seu último trabalho foi no Guarani, contratado para livrar a equipe do rebaixamento – tarefa completada com êxito. No entanto, o clube de Campinas o deixou à vontade para conversar com outros clubes para o próximo ano, sem garantias de que continue no Bugre. O treinador trabalhou também no Paraná neste ano, e esteve no Internacional e no Joinville na temporada anterior.

Lisca está entre os nomes pretendidos pelo Criciúma. Treinadores como Hemerson Maria e Roberto Cavalo saíram da lista por terem renovado com Vila Nova e Oeste, respectivamente. Outro técnico da preferência carvoeira é Argel Fucks. No entanto, clube e profissional não chegaram a um acordo financeiro nesta segunda-feira, data em que havia expectativa de acerto.

