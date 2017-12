Tênis em vez de chuteiras, ainda que o solo fosse o gramado do centro de treinamentos. Os primeiros movimentos da pré-temporada do Criciúma foram dados na tarde desta quarta-feira, ainda bem longe da intensidade que está por vir. Os 22 jogadores que se apresentaram fizeram atividades leves na academia e em um dos campos do CT. A partir desta quinta terão início as avaliações físicas e médicas, em paralelo com a movimentação do departamento de futebol para fechar o plantel que terá o comando do técnico Lisca.

Entre os atletas que vestiram a camisa amarela de treinamento, seis são caras novas: o zagueiro Sandro, o lateral-esquerdo Eltinho, o meia Wallacer e os atacantes João Paulo, Siloé e Maílson. Destes, Wallacer e João Paulo foram anunciados na manhã que antecedeu a apresentação. O primeiro tem 31 anos e esteve nos últimos anos no Juventude. Já João Paulo, de 21, chegou emprestado pelo São Paulo – clube em que está na base desde o infantil –, e desembarca como potencial com expectativa de ser o goleador do Tigre em 2018.

De acordo com o executivo de futebol Newton Drummond, até o final da semana a expectativa é que o grupo de jogadores tenha mais três atletas. Um deles é o lateral-esquerdo Chico, com vínculo com o clube, que recebeu aval para tratar de assuntos pessoais e se apresenta nesta quinta. O departamento de futebol ainda deseja ter pelo menos mais dois reforços e entre os demais atletas também nesta quinta-feira.

— Há três jogadores que podem chegar mais tarde. O Chico, e temos outros dois que negociamos e faltam algumas coisas para estarem aqui — disse o dirigente.

O Criciúma pretende continuar no mercado para reforçar o plantel. Com exceção de João Paulo, os reforços até o momento são jogadores mais velhos em comparação com os que foram mantidos, com contratos em vigor. Dos 16 remanescentes e que estiveram no gramado do CT nesta quinta, por exemplo, apenas o goleiro Luiz e o meia Alex Maranhão têm mais de 30 anos, por exemplo.

A média de idade do elenco aumentou quase um ano e meio, de 22 para 23,4, com o acréscimo das seis caras novas. Ainda assim, Drummond afasta a postura nas contratações para elevar a faixa etária da equipe. De acordo com o dirigente, o Tigre segue no mercado e o número limitador é o custo, dentro das possibilidades tricolores.

— Tem a possibilidade de mais três atletas chegarem. Temos uma restrição orçamentária que impede o avanço nesse primeiro momento. Estamos justos com esse orçamento e vamos continuar observando.

A pré-temporada vai até o dia 16 de janeiro, quando no dia seguinte está marcada a estreia no Campeonato Catarinense. O Criciúma enfrenta o Figueirense no Orlando Scarpelli. Antes, a comissão técnica pretende observar a equipe em jogo-treino, ainda sem data e adversário definidos.

