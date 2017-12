Goleiros do Tigre não participaram do treinamento com bola nesta quinta-feira

No que depender de Lisca, o Criciúma vai estar pronto para o Campeonato Catarinense o quanto antes. Nesta quinta-feira, logo no segundo dia de trabalho do treinador com o elenco do Tigre, ele esboçou o time titular pela primeira vez. A informação é do repórter J. Éder, da Rádio Eldorado.

A atividade teve um trabalho com bola, mas sem os goleiros, em espaço reduzido. O time escalado por Lisca teve: Carlos Eduardo, Nino, Sandro e Eltinho; Barreto, Douglas Moreira, Wallacer e Alex Maranhão; Mailson e Kalil.

Da relação que esteve em campo, quatro jogadores foram contratados para 2018: o zagueiro Sandro, o lateral Eltinho, o meia Wallacer e o atacante Mailson. Apenas os atacantes Siloé e João Paulo não foram escalados entre os titulares.

Apesar do primeiro esboço do time para o Catarinense, o auxiliar técnico Márcio Hahn disse que o Criciúma terá uma equipe bastante competitiva na temporada 2018.

- Esperamos uma equipe forte, com transição rápida quando tiver a bola e competitiva. O Lisca tem esse perfil. É um cara que não gosta de perder. Eu também não gosto. Vamos sempre jogar para vencer - afirma Hahn.

O Criciúma espera anunciar mais reforços na próxima semana, quando Lisca deve ter o elenco completo para dar sequência aos treinamentos. O Tigre estreia no Catarinense no dia 17, às 20h30min, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

