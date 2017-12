O primeiro semestre de 2017 começou vitorioso para a categoria sub-20 do Criciúma. Os garotos superaram outras 11 equipes e venceram a Copa Santa Catarina. O bom resultado veio sob o comando de Harison Cleiton Feltrin, o Lalo, técnico do time na maior parte da competição. É ele quem vai dirigir o Tigre pelo segundo ano na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A média de idade dos atletas é 17 anos. Apesar da força e tradição da competição, o objetivo é sempre buscar a taça.

– A gente quer ser campeão, por mais que seja muito difícil esse campeonato. É o principal da categoria, e, dentro disso, nossa meta é fazer a melhor campanha possível dentro da história do clube, chegar o mais longe que puder para dar visibilidade aos atletas. Um bom desempenho pode servir para eles se destacarem, integrarem o grupo profissional ou até servir para uma futura negociação — explicou.

Lalo está com o grupo desde a metade de 2016. No segundo semestre de 2016, atuou como auxiliar de Cléber Gaúcho depois de o clube promover mudanças nas categorias de base. Em novembro, reassumiu o cargo.

– Temos jogadores de até 16 anos que vão participar da primeira Copinha. Como o Criciúma é um clube formador, quer dar mais experiência a eles. O clube fez uma aposta boa, dando uma oportunidade para eles ao priorizar atletas jovens, mas dentro de um grupo qualificado. Talvez seja com pouca experiência, por causa da idade, mas também é preciso acreditar em um trabalho para o futuro – destacou.

Para a competição, Lalo não vai poder contar com o goleiro Vinícius, os volantes Bessa e Eron e o zagueiro Christian. O time principal já selecionou os atletas para a pré-temporada, e outros seis ainda estão em uma lista aguardando a promoção. A movimentação é natural no clube, e quem se destaca na Copa São Paulo tem grandes chances de ir para o profissional.

DESTAQUE

Julimar, atacante

Atacante de lado, um atleta muito técnico, que tem a característica forte do um contra um, do enfrentamento, e consegue ter uma dinâmica muito boa nos jogos. Sabe fazer gol, é um atleta eficiente no ataque e que torna toda a equipe muito ofensiva. Com personalidade forte, Julimar gosta de estar em contato com a bola e pode ser um dos destaques do Tigre na competição.

PRIMEIRA FASE - GRUPO 1

Estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis (SP)

Dia 3 - 17h - Guarani

Dia 6 - 18h - Madureira-RJ

Dia 9 - 17h - Fernandópolis-SP