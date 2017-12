O Criciúma anunciou na manhã desta quarta-feira dois reforços ao elenco que encara a temporada de 2018. No comunicado publicado pelo clube, o Tigre confirmou a contratação do meia Wallacer, de 31 anos, e do atacante João Paulo, de 21. Eles se juntam ao plantel imediatamente, para a assinatura de contratos e para iniciarem os trabalhos de pré-temporada, já que os atletas se apresentam nesta quarta para o começo dos treinos.

Wallacer é natural de Macaé (RJ), e jogou por clubes do Rio de Janeiro no início da carreira. Tem passagens por Bragantino, Caxias e Juventude, time que defendeu em 30 partidas no ano passado. Já o atacante João Paulo é natural de Tietê (SP) e é formado nas categorias de base do São Paulo – desde o sub-15. Na última temporada estava no Bahia, equipe em que atuou em 12 partidas e fez 3 gols.

Os dois atletas se juntam ao remanescentes e a mais quatro novos contratados pelo clube: o zagueiro Sandro Silva, o lateral-esquerdo Eltinho e os atacantes Maílson e Siloé.

O Tigre começa a pré-temporada nesta quarta-feira e é o segundo dos cinco considerados grandes de Santa Catarina a iniciar os trabalhos – o Joinville já está em preparação. O primeiro jogo oficial do Criciúma será no dia 17 de janeiro. O Carvoeiro encara o Figueirense, no Orlando Scarpelli, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.

