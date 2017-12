O Criciúma deve ter um elenco de 28 jogadores no Campeonato Catarinense. Pelo menos é isso que estipulou o técnico Lisca após os três primeiros dias de trabalho com o grupo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador disse que esse é o número ideal para projetar o Tigre no primeiro semestre.

– Pretendo trabalhar com 24 ou 25 jogadores de linha, além dos três goleiros. Então, ainda faltam dois ou três nomes mais experientes. Claro que precisamos qualificar, mas para um primeiro momento está de bom tamanho – disse o treinador.

Uma das preocupações de Lisca nesse começo de trabalho é com o número elevado de jogos que o Criciúma terá nos primeiros 30 dias. Ao todo, o Carvoeiro vai entrar em campo 10 vezes. Assim, o comandante destacou a necessidade de ter um elenco competitivo e à disposição.

– Temos 10 jogos em 30 dias neste início, então será impossível trabalhar essas partidas sempre com os mesmos jogadores. Comecei a mexer algumas situações e casando as peças, buscando o melhor rendimento. Vou sempre insistir assim para ter um padrão coletivo forte – falou Lisca.

O jogo que abre 2018 no Criciúma acontece no dia 17 de janeiro, às 20h30min, diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli.

