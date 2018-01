Com contrato renovado e garantido no Criciúma na temporada 2018, o meia Alex Maranhão afirmou que sempre tratou o Carvoeiro como prioridade no futebol de Santa Catarina. O jogador, porém, teve seu vínculo rescindido após a Série B do Brasileiro, mas após contato da diretoria aceitou reativar o contrato e atuar pelo clube por mais um ano.

– Sempre deixei claro que em Santa Catarina o Criciúma seria prioridade na minha carreira. Quando assinei a rescisão, comentei com o Emerson (Almeida, gerente de futebol) que estaria disponível se o clube precisasse de mim. Ao receber o convite, não pensei duas vezes em ouvir o que ele tinha para me dizer, o projeto, e saber que fazer parte disso te faz sentir útil e importante – disse o jogador.

Maranhão, porém, confirmou ter sido procurado pela Chapecoense durante o período que ficou sem contrato junto ao Criciúma.

– Houve contato do João Carlos Maringá (diretor de futebol da Chapecoense), falou comigo, também tive conversa rápida com o professor Gilson Kleina. Mas não chegamos a um acordo bom para mim e para a Chapecoense – falou Maranhão.

O meia, eleito nos dois últimos anos como o melhor da posição, disse que ter o trabalho reconhecido foi uma das maneiras de aceitar reativar o contrato com o Carvoeiro. Maranhão, aliás, aposta que a reformulação fará do Criciúma um time forte e competitivo ao longo de 2018.

– O que se faz dentro de campo tem que ser respeitado e reconhecido. O Criciúma viu desta forma e a minha permanência se baseou muito nisso, no que o clube tem feito, na estabilidade que me dá, de morar em uma cidade tranquila e de pensar em coisas grandes. Este ano é de reformulação. Isso gera combustível novo, você traça metas e este o caminho para seguirmos neste ano que se inicia – completou.

O Criciúma estreia no Catarinense no dia 17, às 20h30min, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Leia mais sobre o Criciúma