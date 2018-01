Após a virada do ano, o elenco do Criciúma volta aos trabalhos nesta terça-feira, às 16h30min, quando está marcada a reapresentação dos jogadores. Na ocasião, o técnico Lisca dará sequência ao planejamento visando a estreia no Campeonato Catarinense.

Até lá, o Criciúma terá pela frente pelo menos um jogo-treino. A atividade está agendada para acontecer no próximo dia 10, mas a comissão técnica ainda não anunciou o adversário e também o local em que irá ocorrer. Isso, aliás, deve ser definido ao longo desta semana.

O trabalho de Lisca no comando do Tigre começou na semana passada, quando o elenco passou por testes físicos e realizou algumas atividades com bola. O último treinamento foi no sábado. Na ocasião, a comissão técnica priorizou a parte de potência e resistência, e os atletas foram muito exigidos, tanto na academia quanto em campo.

A estreia do Carvoeiro no Estadual acontece no dia 17, às 20h30min, contra o Figueirense, em Florianópolis.

Leia mais sobre o Criciúma