O Criciúma estreou com empate na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. O Tigre teve algum domínio sobre o Guarani, em duelo em Fernandópolis. No entanto, o placar não mexeu e o marcador do estádio Cláudio Rodante foi fechado no 0 a 0.

No primeiro tempo, grande parte das finalizações do Criciúma teve a autoria de Natan. Porém, a maioria delas foi para fora. O Tigre pressionou antes do término da etapa inicial, mas não conseguiu o gol. Assim a equipe voltou do intervalo, continuou jogando em cima do Bugre. No fim do duelo, o goleiro do Carvoeiro, Diego, fez grande defesa para manter o placar fechado.

O Madureira venceu o anfitrião Fernandópolis, no jogo de abertura do grupo 1, e está na liderança. A equipe carioca é o adversário do Tigre, em duelo às 18h de sábado.

