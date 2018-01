O Criciúma finaliza os preparativos para o Campeonato Catarinense 2018. Neste domingo, o clube apresentou dois jogadores e realizou um jogo-treino para que o técnico Lisca faça últimas avaliações da equipe para o duelo contra o Figueirense. O Tigre venceu o jogo-treino com o Rui Barbosa, time amador da região Sul, e o zagueiro Sandro e o meia Elvis vestiram a camisa do carvoeiro.

A equipe que participou do teste é de Morro da Fumaça, cidade a 20km de Criciúma, e disputa competições amadoras locais. A atividade realizada no gramado do Heriberto Hülse foi fechada para a imprensa. O clube informou que o placar da primeira etapa foi de 1 a 0, com gol de Douglas Moreira. Na segunda parte, foram mais sete gols (João Paulo, Caio, Christian, Andrew, Caio, Andrew e Kalil) e o resultado de 8 a 0 no único teste antes da estreia do Tigre.

Ainda o Criciúma apresentou dois reforços. Natural do Rio de Janeiro e vindo do Santa Cruz, o zagueiro Sandro conhece o futebol catarinense. Além de Ceará e Fluminense, ele tem no currículo o Figueirense (2012) e o Joinville (2013). Porém, vestiu a camisa com o compromisso de ir mostrar serviço.

— No futebol a gente vive muitas coisas, assim como na vida. Já vivenciamos coisas no Catarinense. Então, acho que isso pode ajudar, sim. Mas precisamos sempre nos renovar, cuidar para minimizar os erros lá atrás — disse, em entrevista coletiva.

Já o meia Elvis volta ao Carvoeiro após um ano fora. Ele defendeu o Tigre em 2016, anotando 12 gols em 38 partidas, e depois esteve no Figueirense, RB Brasil e disputou a última Série B pelo CRB. Na apresentação, ele demonstrou arrependimento por ter deixado o clube.

— Nunca deveria ter saído daqui, mas Deus é bom e me abriu as portas novamente. Acho que nunca foram fechadas. Estou muito feliz para escrever uma nova história. Tomara que mantenha os números individuais, mas que no coletivo seja muito melhor. O grupo é o mais importante — reforçou.

O Tigre estreia no Campeonato Catarinense fora de casa. O duelo contra o Figueirense será no Orlando Scarpelli e está marcado para as 21h45min desta quarta-feira.