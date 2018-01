Drummond estava no Tigre desde dezembro do ano passado

O Criciúma oficializou na tarde desta quarta-feira a saída do executivo de futebol Newton Drummond. O Tigre ainda não confirma, mas o profissional aceitou a proposta de Alexandre Campello, novo presidente do Vasco da Gama, e vai trabalhar no clube carioca.

Drummond estava no Criciúma desde dezembro, quando iniciou o projeto visando a temporada 2018. O principal objetivo era a estruturação do time, a partir do Catarinense, visando o acesso na Série B do Brasileiro no final do ano. O agora ex-executivo do Tigre agradeceu ao clube pelo trabalho.

– Primeiramente gostaria de agradecer ao presidente Jaime Dal Farra por ter me recebido no Criciúma, me dando espaço para trabalhar. Também quero agradecer a todos os funcionários pela dedicação e comprometimento com o trabalho, sempre pensando no Criciúma. Agradeço ao torcedor, a imprensa e a cidade de Criciúma que me acolheram muito bem. Muito obrigado – disse Drummond.

O Criciúma busca um substituto para a função e nos próximos dias deve anunciar o nome que dará sequência ao trabalho que vinha sendo executado por Drummond.

