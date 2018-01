Lucas Bessa trabalha com o elenco profissional do Tigre desde o início da pré-temporada

Integrado ao elenco profissional do Criciúma, o volante Lucas Bessa elogiou o trabalho do técnico Lisca nos primeiros treinos. De acordo com o jovem, de 18 anos, o grupo tem entendido as orientações e, por isso, aposta que o rendimento do Tigre será muito bom, a começar pelo Campeonato Catarinense.

– O trabalho do professor Lisca é muito bom. Ele cobra bastante a dinâmica e também a movimentação. O grupo está indo bem e iremos bem no Estadual. Nossa equipe está trabalhando forte para ter o ritmo ideal – disse o volante.

Bessa é formado na base do Criciúma e tem como espelho os também jovens Barreto e Dodi, que formam a dupla titular no meio de campo neste início de trabalho. Até por isso, ele busca se aprimorar enquanto aguarda por uma oportunidade no decorrer da temporada.

– São jogadores que vieram da base e tenho eles como espelho. Os dois me ajudam muito e espero um dia chegar no mesmo nível que eles estão. Vou subindo aos poucos, buscando meu espaço e espero corresponder da melhor maneira possível – falou Bessa.

O Criciúma estreia no Estadual no dia 17 (quarta-feira), às 21h45min, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

