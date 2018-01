Criciúma e Figueirense podem se encontrar nas oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores. Neste sábado, as duas equipes duelam pela terceira fase da competição, e caso vençam seus jogos irão se enfrentar.

Neste sábado, às 11h, o Criciúma enfrenta o Atlético-PR em Fernandópolis. O Tigre está invicto na competição e avançou após golear o Votuporanguense por 3 a 0, na quinta-feira. Já o Figueirense, às 18h30min, vai jogar diante do badalado Santos. A partida será disputada em Novo Horizonte, com transmissão ao vivo do canal SporTV.