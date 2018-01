Camisa estão expostas na loja oficial do Tigre

O Criciúma deixará ao torcedor a missão de escolher o modelo de camisa que o time irá utilizar na temporada 2018. O Tigre apresentou as opções através de seu site oficial. Ao todo, são três camisas que vão permanecer expostas na loja Tigre Maníacos, no estádio Heriberto Hülse.

Na segunda-feira, o Criciúma vai divulgar a maneira de como vai acontecer a votação e o tempo de duração, tudo através dos canais oficiais de comunicação do clube. A intenção é garantir uma maior interação com o torcedor, que afinal é o principal consumidor dos produtos do clube.

