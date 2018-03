O Criciúma anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o atacante Andrew. O jogador formado no clube teve o vínculo estendido até dezembro de 2020. Se cumprir o contrato integralmente, o atleta terá permanecido por oito anos no Tigre.

Ele chegou ao Carvoeiro em 2012. Natural do Rio de Janeiro, desembarcou como atleta da base e foi formado no clube, passando pelos times juvenil e júnior. Desde 2016 passou a atuar somente no profissional, com algumas aparições na equipe principal anteriormente. Neste começo de temporada, Andrew tem se destacado e anotou três gols.

Neste ano, ainda, tem jogado em outras posições. A esperança do clube com a renovação de contrato também é de faturar mais em caso de negociação do atleta de 21 anos.

