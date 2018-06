O Criciúma poderá contar com o Zé Carlos na partida das 19h15min desta terça-feira, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador havia sido suspenso em julgamento realizado na véspera do confronto no Heriberto Hülse. Porém, na tarde desta terça, o clube conseguiu o efeito suspensivo e o centroavante poderá está em campo.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o jogador com três jogos de suspensão por causa de xingamentos proferidos por ele do banco de reservas no jogo contra o CSA, na quarta rodada da Série B, quando o Tigre perdeu por 3 a 1 em casa.

Na partida, Zé Carlos foi substituído. Já no banco, o atleta recebeu o segundo amarelo e acabou expulso por ofender o adversário. Além da expulsão, consta na súmula que Zé desrespeitou o árbitro assistente e precisou ser contido por Argel Fucks, então técnico do Criciúma. Na decisão do STJD, pesou o histórico do atacante. De acordo com o relator do processo, auditor Douglas Blaichman, "a ficha disciplinar dele não é boa".

