O Criciúma enfim encontrou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última sexta-feira, pela oitava rodada., a equipe quebrou a sequência positiva do Avaí que estava invicto há seis partidas na competição, e venceu o jogo fora de casa por 1 a 0. O resultado positivo na Ressacada não é digno de comemoração, segundo Mazola Júnior. Porém, o técnico acredita que vai reanimar o Tigre que passou exatos dois meses sem vencer.

— Infelizmente, pela nossa situação, nós não temos que comemorar nada. Serviu de motivação? Sim, mas não de comemoração. A situação é muito complicada. Lógico que com a aceitação do trabalho pelos jogadores vamos ficar bem satisfeitos e, principalmente, para esses dois jogos em casa que eu acredito que serão fundamentais para resgatarmos a nossa confiança e do torcedor do Criciúma — disse o treinador na entrevista coletiva após a partida em Florianópolis.

O Carvoeiro segue na zona de rebaixamento da Série B mesmo com o trinfo. Para deixar o Z-4 vai precisar aproveitar bem o mando de campo nos dois compromissos que tem no Heriberto Hülse. O próximo é contra outro time do G-4, o Paysandu, às 19h15min desta terça-feira. Depois, o adversário será o Boa Esporte, às 16h30min de sábado. Mazola espera que os três pontos na Ressacada também motivem a torcida tricolor a marcar presença.

— Sempre que joguei contra, muitas vezes o torcedor do Criciúma ganhou o jogo. Precisamos resgatar essa identificação do time com o torcedor. O torcedor está chateado, é justo, mas estamos trabalhando muito para reverter essa situação. Esperamos o apoio do torcedor, que a banda volte e que a gente possa conseguir os dois resultados em casa, pois o Criciúma não pode continuar nessa zona.

Veja a tabela da Série B do Brasileiro

Mais notícias do Criciúma