Foi com gol de pênalti e com placar magro, mas a primeira vitória do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro apontou o caminho para que a equipe deixa a zona de rebaixamento da competição. Vencer o Avaí não possibilitou a missão, uma vez que o Tigre havia somado apenas um ponto nos sete jogos anteriores. Agora tem quatro, e cada ponto somado na Ressacada formam a tríade pela recuperação carvoeira na Segundona.

A vitória não serviu para comemoração alguma. Tirou o peso dos resultados negativos desde o início da competição – e dos dois meses sem saber o que era vencer —, e também gerou esperança. O técnico Mazola Júnior pode ter encontrado a escalação, depois de diferentes tentativas para armar o Criciúma pela reação.

Confira a seguir cada ponto da primeira vitória pelo futuro do Tigre.

Carvoeiro encontra o caminho para reagir na Série B Foto: Leo MUnhoz / Diário Catarinense

1. Confiança

Acabar com a sequência negativa com um triunfo fora de casa restabelece o sentimento que faz com que os jogadores percam o receio de tentar alguns movimentos dentro de campo. A confiança também foi restabelecida por se tratar de um triunfo sobre um dos times que ocupa o G-4. A comemoração, porém, fica para quando a zona de rebaixamento ficar para trás.

Equipe com muita marcação e a partir do ataque Foto: Leo MUnhoz / Diário Catarinense

2. Proposta de jogo

Depois de dois insucessos desde quando assumiu a equipe (empate com o Juventude e derrota para o Fortaleza), Mazola Júnior estipulou a marcação como premissa. Porém, não pensou no time de trás para frente, o fez a partir dos atacantes. O embrião da vitória tricolor foi os homens de frente apertarem os zagueiros, os meias neutralizarem jogadas e a defesa não ser ameaçada. Tanto que as chances de gol foram em lances de erros da retaguarda adversária.

jean Mangabeira dá pegada ao miolo tricolor Foto: Leo MUnhoz / Diário Catarinense

3. Esquema e escalação

Mazola Júnior havia tentado o esquema com três zagueiros (Fortaleza) e o 4-4-2 clássico (dois volantes e dois meias), mas encontrou no 4-4-2 com o losango no meio (três volantes e um armador) a forma de fazer o Tigre render. A defesa não sofreu apuros por causa do miolo fortalecido e o meia Elvis podia se juntar em alguns instantes aos atacantes para apertar a saída de bola do adversário. A escalação tende a ser preservada para o jogo das 19h15min desta terça-feira, contra o Paysandu, no Heriberto Hülse.

Veja a tabela da Série B do Brasileiro

Mais notícias do Criciúma

s -->