O atacante Zé Carlos deve desfalcar o Criciúma na partida diante do Paysandu nessa terça-feira, no Estádio Heriberto Hülse. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o jogador com três jogos de suspensão por causa de xingamentos proferidos por ele do banco de reservas no jogo contra o CSA, na quarta rodada da Série B, quando o Tigre perdeu por 3 a 1 em casa.

Na partida, Zé Carlos foi substituído. Já no banco, o atleta recebeu o segundo amarelo e acabou expulso por ofender o adversário. Além da expulsão, consta na súmula que Zé desrespeitou o árbitro assistente e precisou ser contido pelo técnico Argel Fucks. Na decisão do STJD, pesou o histórico do atacante. De acordo com o relator do processo, auditor Douglas Blaichman, "a ficha disciplinar dele não é boa".

A direção do Criciúma tenta um efeito suspensivo para que Zé Carlos possa atuar contra o Paysandu. O jogador já "pegou" um de suspensão automática e tem mais dois jogos para cumprir.

Marlon absolvido

No mesmo julgamento, Marlon foi absolvido pela expulsão naquela mesma partida, quando acertou o adversário com um chute. Mas o lateral ainda não foi julgado pela expulsão no jogo contra o Juventude, também por agressão.

