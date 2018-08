Com a ausência de Zé Carlos, Vitor Feijão cresceu em importância dentro do elenco carvoeiro

A única oportunidade que Vitor Feijão teve para fazer o gol em São Luís não foi desperdiçada pelo atacante. Graças ao desvio dele em cruzamento de Alex Maranhão, o Criciúma saiu vitorioso da partida contra o Sampaio Corrêa e em situação menos desconfortável na tabela da Série B, dois pontos à frente da zona de rebaixamento.

O autor do único gol da partida prevê um ambiente mais leve para o returno, sem a pressão de estar no Z-4. Para ele, esse fator pode até melhorar o desempenho do Tigre na competição.

— Traz um alívio no dia a dia, o trabalho fica mais leve e a gente consegue pensar mais na frente. Agora, as jogadas vão sair mais ao natural. Melhora tudo, vamos jogar mais tranquilos — aponta Feijão.

Mesmo assim, o atacante não espera facilidade na sequência. Os próximos cinco jogos serão contra adversários para quem o Criciúma perdeu no turno. Para conquistar bons resultados, Vitor Feijão quer dar sequência às boas atuações. Ele matou no peito as oportunidades que recebeu e cresceu em importância dentro do elenco carvoeiro.

— Busquei meu lugar ao sol. Eu me dediquei ao máximo, e vou me manter assim para sempre ser titular — garantiu o atleta.

Autor de dois gols pelo Criciúma - ambos fora de casa -, Feijão ainda tem um jejum para quebrar com a camisa tricolor.

— Não vejo a hora de fazer um golzinho aqui em Criciúma — comentou.

O próximo compromisso do Criciúma será no sábado (11), quando recebe o Atlético Goianiense no Heriberto Hülse, às 16h30min. O adversário está na quarta posição.

