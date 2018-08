Depois de abrir o placar, no início do segundo tempo, Criciúma soube conter os avanços do Sampaio Corrêa

O Criciúma fechou o turno com uma vitória fora de casa que dá tranquilidade para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi longe de ser brilhante, mas o Tigre foi eficaz o suficiente para vencer pelo placar mínimo em um jogo de poucas chances criadas.

O resultado deixa o Tigre na 14ª posição, com 23 pontos. Os tropeços em casa de Londrina e Oeste nessa sexta-feira (derrota diante do Guarani e empate com o Boa Esporte, respectivamente) contribuíram para o Criciúma ganhar duas posições em relação à rodada anterior.

Dois times precisando vencer

Os dois times começaram com marcação alta e o ímpeto de quem precisa vencer a qualquer custo, mas a melhor parte do jogo ficou para o segundo tempo. A estreia do técnico Paulo Roberto parece ter dado um gás extra ao Sampaio Corrêa, e o Criciúma não queria terminar o turno no Z-4 de jeito algum.

O Sampaio chegou com perigo pela primeira vez aos 21 minutos. Fernando Sobral recebeu pelo lado direito e mandou para o estreante Matheusinho, que se antecipou à marcação de Marlon e Liel para finalizar cara a cara com Luiz. Bem posicionado, o goleiro do Tigre bloqueou o chute e mandou para escanteio.

O Criciúma só assustou o goleiro Busatto aos 45 minutos. Alex Maranhão ganhou da zaga na corrida e finalizou da entrada da área, mas por cima do gol.

Vitor Feijão faz o gol da vitória

Depois do intervalo, o Criciúma voltou melhor. Logo aos sete minutos, veio o gol. Jean Mangabeira roubou a bola no campo ofensivo e tocou para Alex Maranhão no lado direito. O meia cruzou rasteiro e a bola passou por todo mundo, exceto por Vitor Feijão, que finalizou de primeira para dentro do gol.

A partir do gol carvoeiro, o Sampaio partiu para cima e pressionou durante a maior parte do segundo tempo. Aos 17, Matheusinho passou entre Carlos Eduardo e Marlon Freitas pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol defendido por Luiz.

Os donos da casa tiveram uma sequência de escanteios por aproximadamente dez minutos, mas não chegaram a levar maior perigo.

Aos 26 minutos, Nicolas sofreu uma pancada no rosto e precisou ser substituído por Ronaldo. A demora para sair de campo lhe rendeu um cartão amarelo, mesmo com uma suspeita de fratura na face.

Cinco volantes

No fim do jogo, Mazola Júnior fechou o Criciúma em um 4-5-1 com cinco volantes para conter os avanços do Sampaio já no meio-campo. A tática surtiu efeito e o Tigre segurou a vitória com tranquilidade até o fim.

O próximo compromisso do Criciúma será no sábado (11), quando recebe o Atlético Goianiense no Heriberto Hülse, às 16h30min. O adversário está na quarta posição.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA - 0

Busatto; Marcelo, Joécio, Maracás e Kayke; Willian Oliveira, Diego Silva (Esquerdinha), Fernando Sobral e Matheusinho; Bruninho (João Paulo) e Uilliam (Alison). Técnico: Paulo Roberto.

CRICIÚMA - 1

Luiz; Carlos Eduardo, Nino, Liel e Marlon; Jean Mangabeira, Marlon Freitas, Eduardo e Alex Maranhão (Wallacer); Nicolas (Ronaldo) e Vitor Feijão (Joanderson). Técnico: Mazola Júnior.

GOL: Vitor Feijão, aos 7 do 2º T (C)

CARTÕES AMARELOS: Marcelo, Willian Oliveira e Diego Silva (S). Eduardo, Carlos Eduardo e Nicolas (C)

ARBITRAGEM: Pathrice Wallace Corrêa Maia, auxiliado por Diogo Carvalho Silva e Gabriel Conti Viana (trio do RJ)

LOCAL: Castelão, em São Luís (MA)

Veja a tabela da Série B do Brasileiro

Mais notícias do Criciúma