Depois de subir duas posições na tabela e abrir dois pontos de vantagem sobre o primeiro time da zona de rebaixamento da Série B, o ambiente ficou mais leve no Criciúma. O técnico Mazola Júnior estava bem mais tranquilo após a vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa.

— Foi um resultado muito importante, principalmente para o aspecto psicológico do grupo. Estamos terminando o turno à frente de times que começaram o campeonato muito melhor do que nós. Estamos superando todas as deficiências técnicas que possamos ter — declarou Mazola, em entrevista ao repórter Zildomar Schlemper, da Rádio Eldorado.

O próximo compromisso do Criciúma será no sábado (11), quando recebe o Atlético Goianiense no Heriberto Hülse, às 16h30min. O adversário está na quarta posição.

— Agora vamos começar o returno, que é muito mais difícil. Precisamos do apoio do torcedor, agora mais do que nunca — convocou Mazola.

Embora reconheça a necessidade de evoluir para a sequência da competição, o comandante elogiou os jogadores e o esforço do time em São Luís.

— Taticamente, acho que fizemos um jogo praticamente perfeito. A substituição do Ronaldo foi treinada. Sabíamos que se bloqueássemos os dois laterais teríamos muitas chances. O que precisamos melhorar agora é a transição, estamos erramos muito, saindo sempre pelo mesmo lado e não estamos invertendo a bola — reconheceu o técnico.

