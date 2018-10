Autor dos dois gols carvoeiros na derrota por 3 a 2 no sábado diante do Figueirense, o meia Alex Maranhão pediu o apoio das arquibancadas para que o Criciúma confirme a permanência na Série B. O Tigre começou nesta segunda-feira a preparação para o jogo em casa contra o Goiás, na próxima quinta , às 19h15min.

— Pedimos que ele continue acreditando na gente. Saímos de uma situação difícil, com zero pontos, chegou onde chegamos, com incentivo do nosso torcedor, vamos conquistar a vitória — convocou Maranhão.

Apesar do bom desempenho em Florianópolis, a presença do meia no time titular contra o Goiás ainda é dúvida, uma vez que Elvis estará disponível depois de cumprir suspensão, assim como Zé Carlos. Os desfalques certos são Liel, Carlos Eduardo e Iago, todos suspensos. Os laterais Sueliton e Marlon ainda se recuperam de lesão, este último com maior probabilidade de retorno.

Mesmo sem saber se estará em campo quinta-feira, Maranhão espera jogo duro contra o Goiás, time que briga pelo acesso.

— Sabemos que o Goiás vem com a faca nos dentes, está brigando pelo acesso. Será um jogo de cachorro grande, mas acho que nossa equipe está preparada. Vamos focar bem, ouvir o que o Mazola tem para nós passar. Corrigir os erros que estamos cometendo, não podemos mais pecar. Fazer um grande jogo e buscar a vitória — prevê o meia.

O Tigre terá uma programação de treinos pela manhã até quarta-feira. Na manhã desta segunda, o elenco participou de uma atividade de força na academia e, em seguida, fez treinos específicos para cada função no gramado do Centro de Treinamento Antenor Angeloni.